В Газе восстановлен режим прекращения огня

Армия обороны Израиля заявила о возвращении к режиму прекращения огня в секторе Газа после серии ударов накануне вечером.

В пресс-службе армии Израиля сделали заявление о возобновлении соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа после ликвидации ряда палестинских целей.

"После серии ударов, в ходе которых были поражены десятки террористических целей и террористов, ЦАХАЛ возобновил соблюдение режима прекращения огня"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Кроме того, в израильской армии сообщили об уничтожении тридцати террористов, которые находились на высших должностях палестинских вооруженных группировок.

Напомним, что накануне Израиль нанес серию мощных ударов по территории сектора Газа, обвинив палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии. Обвинение последовало от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и было связано с нападением на израильских солдат в палестинском анклаве.

Проблемы перемирия в секторе Газа

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о выводах, которые следуют из вчерашнего инцидента в секторе Газа, вылившегося в нанесение ракетных ударов ЦАХАЛ по позициям ХАМАС.

"Мы видим, что Израиль ищет любой повод, чтобы нарушить режим прекращения огня. Именно поэтому изначально был большой вопрос, как долго может продлиться перемирие. Израильское правительство в целом очень неохотно согласилось с "планом Трампа", который оно вынуждено было принять, и теперь выискивает лазейки, чтобы перестать его соблюдать хотя бы на короткий период", - прежде всего сказал он.

"Только жесткое давление американской администрации пока что сдерживает ситуацию от возвращения к прямому конфликту. США не могут не давить на Израиль для соблюдения режима прекращения огня по той причине, что Дональд Трамп не желает отмены своих усилий по урегулированию в секторе Газа", - продолжил Кирилл Семенов.

"В самом "плане Трампа" содержится проблема, поскольку там не было четко прописано разоружение ХАМАС, что движение обязуется сложить тут же оружие. В итоге ХАМАС заявляет, что оружие не сложит, что Израиль принципиально не устраивает. Тем не менее, этот мирный "план Трампа" был фактически навязан Биньямину Нетаньяху. Поэтому можно ожидать, что Нетаньяху и дальше будет предпринимать попытки нарушить режим прекращения огня", - подчеркнул востоковед.

Эксперт РСМД обратил внимание, что для движения ХАМАС не выгодно нарушение режима прекращения огня, поскольку мир в секторе Газа позволяет ему укреплять свои позиции. "ХАМАС абсолютно не нужно возвращение боевых действий, у них никаких интересов в этом нет. ХАМАС точно не заинтересован в том, чтобы продолжать войну с Израилем", - заключил Кирилл Семенов.