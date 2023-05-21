В Ереване пожар в супермаркете уничтожил продукты

Опубликовано: 15:58, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожар в супермаркете «Нор Зовк» случился воскресным утром в армянской столице. Огнем уничтожен складской запас продуктов.

Сеть «Нор Зовк» потерпела убытки в Ереване - утром в воскресенье горел супермаркет.

Огонь вспыхнул на складе сетевого продуктового магазина, расположенного неподалеку от памятника Геворгу Чаушу. Сообщение о ЧП поступило спасателям около восьми часов утра, потушить его удалось спустя полтора часа, в 09.37. Специалисты присвоили возгоранию степень сложности «1 БИС». В ликвидации пожара принимали участие четыре боевых расчета, опергруппа Наццентра кризисного управления, а также дежурная группа медиков.

Площадь горевшего склада составляет около 20 кв м. Вероятно пожар начался с возгорания холодильника. Помимо него огонь уничтожил продукты и напитки, хранившемся рядом с холодильником в картонных коробках.