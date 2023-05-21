Акция у правительства Армении продолжается

Опубликовано: 10:57, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У правительства Армении продолжается акция протеста. Ее участники - родители солдат, погибших в Карабахской война - требуют освободить Гаяне Акопян, помещенную в изолятор. Женщину обвиняют в похищении сына Пашиняна, главы правительства.

В Ереване второй день продолжается акция граждан, потерявших детей-солдат в ходе Карабахской войны, они требуют отпустить Гаяне Акопян, обвиненную в попытке похищения сына армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Акция в центре армянской столицы, основными участниками которой являются представители организации "Зов сыновей", стартовала накануне. Ее участники провели ночь возле офиса Пашиняна и не планируют расходиться, пока не будут выполнены их условия.

"Мы провели ночь у здания правительства с требованием освободить Гаяне Акопян. Она не виновата, это политический заказ действующий власти, чтобы заставить нас замолчать. Останемся здесь, пока Гаяне находится под арестом"

– участник акции протеста

Мирная акция немногочисленна, всего у здания кабмина находятся около 20 человек. Рядом дежурят правоохранители - их вдвое больше, чем родителей погибших солдат.

Акопян, обвиняемая в похищении сына Пашиняна помещена в изолятор. Она начала голодовку в знак протеста против обвинений.