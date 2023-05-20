В Ереване родители мертвых солдат начали акцию у офиса Пашиняна

Опубликовано: 19:27, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Родители мертвых солдат, требующие выхода на свободу Гаяне Акопян, добрались сегодня вечером до площади Республики и начали сидячую акцию протеста у офиса Никола Пашиняна. Лидеры стихийного протеста заявили, что акция будет постоянной, и заблокировали подъезды к площади Республики.

В Ереване шествие граждан, чьи дети погибли в Карабахской войне и послевоенных боестолкновениях, переросло в сидячую акцию у здания заседаний Кабмина Армении. Участники сегодняшних протестов по-прежнему требуют освободить из-под стражи Гаяне Акопян, обвиненную в попытке похищения сына премьер-министра республики.

При этом родители мертвых солдат не ограничились сидячим пикетом, а начали по указанию лидеров стихийного протеста блокировать подъезды к площади Республики, где расположен офис Никола Пашиняна и другие государственных учреждения.

Часть протестующих закрыла проезд по улице Амиряна, другие заблокировали улицу Тиграна Мец, еще одна группа остановила движение по улице Налбандяна.

Полиция пока что не предпринимает попыток разгона сидячей акции и разблокирования подъездов к площади Республики.

Гаяне Акопян в настоящее время находится в женском следственном изоляторе. Она отвергает обвинения в попытке похищения сына Никола Пашиняна и в знак протеста против следствия голодает.