Родители мертвых солдат устроили акцию протеста в Ереване

Опубликовано: 16:27, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Арест Гаяне Акопян, обвиненной в попытке похищения сына премьер-министра Армении, спровоцировал сегодня стихийную акцию протеста в Ереване – сочувствующие Акопян граждане, потерявшие детей в боевых действиях на территории Азербайджана, устроили шествие от здания суда до площади Республики.

Скандал с попыткой Гаяне Акопян похитить сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна вылился сегодня в стихийную акцию протеста в Ереване граждан, которые, как и Акопян, потеряли своих детей на Карабахской войне и в послевоенных боестолкновениях.

Основной целью протестующих стало выражение несогласия с решением суда об аресте Гаяне Акопян. Они заблокировали проспект Аршакуняц, однако у здания суда их остановили десятки полицейских.

Поскольку родителям мертвых солдат и офицеров не позволили выразить свои гражданские чувства у суда, они организовались в шествие к площади Республики. Акция проходит неспокойно, время от времени полицейские забирают наиболее активных протестующих.

Как пишет Спутник-Армения, участники акции протеста подчеркивают, что она носит исключительно мирный характер, стихийные лидеры просят протестующих не вступать в конфликты с правоохранителями и не поддаваться на действия провокаторов.

Между тем Гаяне Акопян уже перевезли в следственный изолятор для женщин. Адвокаты сообщили, что уже готовятся обжаловать арест, а сама женщина в знак непризнания вменяемых ей обвинений, устроила голодовку.