РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Родители мертвых солдат устроили акцию протеста в Ереване

Родители мертвых солдат устроили акцию протеста в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Арест Гаяне Акопян, обвиненной в попытке похищения сына премьер-министра Армении, спровоцировал сегодня стихийную акцию протеста в Ереване – сочувствующие Акопян граждане, потерявшие детей в боевых действиях на территории Азербайджана, устроили шествие от здания суда до площади Республики.

Скандал с попыткой Гаяне Акопян похитить сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна вылился сегодня в стихийную акцию протеста в Ереване граждан, которые, как и Акопян, потеряли своих детей на Карабахской войне и в послевоенных боестолкновениях.

Основной целью протестующих стало выражение несогласия с решением суда об аресте Гаяне Акопян. Они заблокировали проспект Аршакуняц, однако у здания суда их остановили десятки полицейских.

Поскольку родителям мертвых солдат и офицеров не позволили выразить свои гражданские чувства у суда, они организовались в шествие к площади Республики. Акция проходит неспокойно, время от времени полицейские забирают наиболее активных протестующих.

Как пишет Спутник-Армения, участники акции протеста подчеркивают, что она носит исключительно мирный характер, стихийные лидеры просят протестующих не вступать в конфликты с правоохранителями и не поддаваться на действия провокаторов.

Между тем Гаяне Акопян уже перевезли в следственный изолятор для женщин. Адвокаты сообщили, что уже готовятся обжаловать арест, а сама женщина в знак непризнания вменяемых ей обвинений, устроила голодовку.

Сын Пашиняна рассказал подробности своего похищения

Сын Пашиняна рассказал подробности своего похищения

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
855 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version