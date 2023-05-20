Родители мертвых солдат устроили акцию протеста в Ереване

Скандал с попыткой Гаяне Акопян похитить сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна вылился сегодня в стихийную акцию протеста в Ереване граждан, которые, как и Акопян, потеряли своих детей на Карабахской войне и в послевоенных боестолкновениях.
Основной целью протестующих стало выражение несогласия с решением суда об аресте Гаяне Акопян. Они заблокировали проспект Аршакуняц, однако у здания суда их остановили десятки полицейских.
Поскольку родителям мертвых солдат и офицеров не позволили выразить свои гражданские чувства у суда, они организовались в шествие к площади Республики. Акция проходит неспокойно, время от времени полицейские забирают наиболее активных протестующих.
Как пишет Спутник-Армения, участники акции протеста подчеркивают, что она носит исключительно мирный характер, стихийные лидеры просят протестующих не вступать в конфликты с правоохранителями и не поддаваться на действия провокаторов.
Между тем Гаяне Акопян уже перевезли в следственный изолятор для женщин. Адвокаты сообщили, что уже готовятся обжаловать арест, а сама женщина в знак непризнания вменяемых ей обвинений, устроила голодовку.