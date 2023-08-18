В ДТП с участием трактора в Грузии погибла семья из трех человек

ДТП с трактором в Кахети унесло жизни трех человек. В аварии погибла супружеская пара и их ребенок.
В регионе Кахети, расположенном в восточной части Грузии, произошла авария с участием легковой машины и трактора. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.
ДТП случилось в селе Ахашени 17 августа.
В результате столкновения легковой автомобиль перевернулся. Погибла супружеская пара и их четырехлетний ребенок.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Виновника аварии установят после экспертизы.