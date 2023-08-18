В ДТП с участием трактора в Грузии погибла семья из трех человек

Опубликовано: 8:34, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ДТП с трактором в Кахети унесло жизни трех человек. В аварии погибла супружеская пара и их ребенок.

В регионе Кахети, расположенном в восточной части Грузии, произошла авария с участием легковой машины и трактора. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

ДТП случилось в селе Ахашени 17 августа.

В результате столкновения легковой автомобиль перевернулся. Погибла супружеская пара и их четырехлетний ребенок.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Виновника аварии установят после экспертизы.