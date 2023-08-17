В Шови обнаружили тело еще одного погибшего

Количество жертв трагедии в Шови продолжает расти. В четверг было найдено тело еще одного человека.
В Грузии увеличилось количество жертв трагедии, произошедшей в Шови в начале этого месяца. Об этом 17 августа рассказали в МВД страны.
"Да, подтверждаем факт обнаружения еще одной жертвы"
– пресс-служба
Поисковые работы продолжаются 14-й день. На данный момент известно о 27 погибших, тела еще 6 человека пока не обнаружены.
Трагедия в Шови
Ровно две недели назад на высокогорном курорте сошел оползень. Из зоны бедствия удалось эвакуировать две сотни человек. Эксперты отмечают, что опасности повторения подобной трагедии в обозримой перспективе нет.