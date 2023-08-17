В Шови обнаружили тело еще одного погибшего

Опубликовано: 17:59, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт МВД Грузии

Количество жертв трагедии в Шови продолжает расти. В четверг было найдено тело еще одного человека.

В Грузии увеличилось количество жертв трагедии, произошедшей в Шови в начале этого месяца. Об этом 17 августа рассказали в МВД страны.

"Да, подтверждаем факт обнаружения еще одной жертвы"

– пресс-служба

Поисковые работы продолжаются 14-й день. На данный момент известно о 27 погибших, тела еще 6 человека пока не обнаружены.

Трагедия в Шови

Ровно две недели назад на высокогорном курорте сошел оползень. Из зоны бедствия удалось эвакуировать две сотни человек. Эксперты отмечают, что опасности повторения подобной трагедии в обозримой перспективе нет.