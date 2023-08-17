РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Шови обнаружили тело еще одного погибшего

Оползень
© Фото: официальный сайт МВД Грузии
Количество жертв трагедии в Шови продолжает расти. В четверг было найдено тело еще одного человека.

В Грузии увеличилось количество жертв трагедии, произошедшей в Шови в начале этого месяца. Об этом 17 августа рассказали в МВД страны.

"Да, подтверждаем факт обнаружения еще одной жертвы"

– пресс-служба

Поисковые работы продолжаются 14-й день. На данный момент известно о 27 погибших, тела еще 6 человека пока не обнаружены.

Трагедия в Шови

Ровно две недели назад на высокогорном курорте сошел оползень. Из зоны бедствия удалось эвакуировать две сотни человек. Эксперты отмечают, что опасности повторения подобной трагедии в обозримой перспективе нет.

Что такое оползень? Предвестники, причины и правила выживания

Что такое оползень? Предвестники, причины и правила выживания

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1040 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version