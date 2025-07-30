Вестник Кавказа

В Дамаске встретились аш-Шараа и спецпосланник США

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Сирии переходного периода аш-Шараа обсудил со спецпосланник США ситуацию после недавнего конфликта в Эс-Сувейде.

В столице Сирии состоялась встреча президента арабской республики Ахмеда аш-Шараа со спецпосланник США Томасом Барраком. 

Глава Сирии на переходный период и представитель Вашингтона обсудили ситуацию в регионе в контексте актуальных политических процессов. Стороны также затронули вопросы, связанные с безопасностью Сирии и территориальной целостностью страны. 

Напомним, что в середине июля в Сирии вспыхнул конфликт между друзами и бедуинами на юге страны. В столкновения вмешались правительственные силы, однако против этого выступил Израиль, который поддерживает друзов. Армия Израиля нанесла удары по Дамаску и военным целям на территории Сирии.

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