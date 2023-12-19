В Дагестане восстановили электричество почти в 60 населенных пунктах

В Дагестане завершились работы по восстановлению электричества в 57 населенных пунктах. Света не было у 127 тыс граждан.

В Дагестане восстановили электричество в 57 населенных пунктах, прерванное в результате шквалистого ветра. Об этом сказано в сообщении Минэнерго России.

"В Дагестане энергетики завершили основные работы по восстановлению нарушенного накануне из-за сильного ветра энергоснабжения. Подключены все обесточенные потребители"

– Минэнерго РФ

Ранее сообщалось, что из-за шквалистого ветра в регионе возникли проблемы с энергоснабжением. Света не было более чем у 127 тыс местных жителей.