Пункты пропуска на границе с Азербайджаном реконструируют к 2027 году

КПП на госгранице с Азербайджаном, а также с Грузией, через три года будут реконструированы. Подробности рассказал замглавы Минэкономразвития России.

Пограничные пункты пропуска в Дагестане и Северной Осетии в ближайшие несколько лет подвергнутся реконструкции, сообщил замминистра экономического развития Сергей Назаров.

В первую очередь он заявил, что до нового года будет окончена реконструкция пункта пропуска Яраг-Казмаляр. Он действует в Дагестане на границе с Азербайджаном.

"После реконструкции проектная пропускная способность автотранспортных средств составит 1,4 тыс в сутки"

– Сергей Назаров

Чиновник уточнил, что к 2027 году будут реконструированы еще пять пунктов пропуска. Три из них – автомобильные. Это дагестанские КПП Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя на границе с Азербайджаном, а также расположенный в Северной Осетии пункт пропуска Нижний Зарамаг. Еще два пункта – железнодорожный пункт пропуска Дербент и МПП Махачкала – также находятся в Дагестане.