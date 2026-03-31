В Дагестане свыше тысячи домов остаются в зоне подтопления

Более тысячи жилых домов остаются подтопленными в шести населенных пунктах Дагестана после обильных осадков, об этом сообщил начальник регионального МЧС.

Начальник Главного управления МЧС по Дагестану Муслим Девришбеков заявил, что в республике после недавних ливней остаются подтопленными 1068 жилых домов. Работы по ликвидации последствий продолжаются в шести населенных пунктах.

"В зоне подтопления шесть населенных пунктов, 54 улицы, 1068 жилых домов, 1221 приусадебный участок. Откачка воды проводится в трех населенных пунктах"

- Муслим Девришбеков

Глава регионального управления МЧС также добавил, что энергосистемы работают в штатном режиме. В зоне чрезвычайной ситуации перебоев с подачей электричества не зафиксировано.

"Транспортное сообщение восстановлено, перебои с водоснабжением отмечены в четырех населенных пунктах, нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям, ориентировочно, 1172 га"

- Муслим Девришбеков

Напомним, 28 марта сильные дожди спровоцировали масштабные подтопления и перебои с электроснабжением. Власти ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Каспийске и ряде других муниципалитетов Дагестана.

Из пострадавших районов эвакуировали более 3,3 тыс человек. Всего от стихии пострадало около 3,5 тыс домов. По оценкам властей, на компенсации за утраченное жилье и капитальный ремонт потребуется свыше 4 млрд рублей.