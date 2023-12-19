В Дагестане снова пропал свет у более чем 100 тыс человек

В Дагестане завершились работы по восстановлению электричества в 57 населенных пунктах. Света не было у 127 тыс граждан.
В Дагестане из-за непогоды снова пропал свет у более чем 100 тыс местных жителей. Об этом сказано в Telegram-канале Минэнерго России.
"Из-за сильного ветра 24 декабря зафиксированы повторные массовые отключения электроснабжения в Дагестане. На 10:00 (мск) обесточены более 107 тысяч потребителей"
– министерство
Восстановлением энергоснабжения занимаются более 100 человек, задействованы 50 единиц спецтехники.
Ранее в Дагестане были зафиксированы проблемы с энергоснабжением почти в 60 населенных пунктах республики. Света не было у 127 тыс местных жителей.
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