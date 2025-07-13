В Дагестане потратят на благоустройство свыше 1 млрд рублей

В Дагестане благоустроят более 130 территорий, на реализацию планов выделено свыше 1 млрд рублей.
Более 1 млрд рублей потратят власти Дагестана на создание 131 общественного пространства.
"Работы пройдут в рамках федеральной программы „Формирование комфортной городской среды“. На реализацию программы направлено более 1 млрд рублей. Все работы должны быть завершены до 1 октября 2025 года"
– Минстрой Дагестана
Специалисты выполнят озеленение, обновят освещение, а также оборудуют спортивные и детские площадки.
В минувшем году в республике привели в порядок 117 территорий.
Ранее стало известно, что на берегу Каспийского моря появится многофункциональный центр с ресторанами, кафе и торговыми площадкам. Работы должны быть завершены к осени 2027 года.