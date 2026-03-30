В Дагестане началось строительство первой горной солнечной электростанции

В Ахтынском районе Дагестана стартовало строительство первой горной солнечной электростанции мощностью до 2,5 МВт, сообщили в министерстве энергетики.

Министерство энергетики Дагестана сообщило о начале возведения первой горной солнечной электростанции "Ахцах".

Новый объект генерации расположится на южном склоне села Ахты на высоте более 1 тыс метров над уровнем моря.

​Первоначальная мощность станции составит 1 МВт с перспективой увеличения этого показателя до 2,5 МВт. В ведомстве отметили, что в дальнейшем планируется создать в горных районах целую сеть подобных объектов с накопителями энергии. Это позволит обеспечить местных жителей новыми рабочими местами и принесет дополнительные налоговые поступления в бюджет.

​Ахтынский район был выбран для строительства первой солнечной электростанции благодаря благоприятным климатическим условиям, так как там фиксируется более 300 солнечных дней в году.

По оценкам специалистов, ожидаемый коэффициент использования мощности превысит 20%, что соответствует уровню лучших объектов солнечной генерации.