В Чечне ускорился рост инфляции

Опубликовано: 11:58, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Продовольственные продукты и товары промышленного производства подорожали в Чечне. В июле показатели поднялись с июньских 3,22% до 4,42%.

Южное главное управление Банка России проинформировало о росте инфляции в Чечне, где в июле данные показатели поднялись с показателей в июне 3,22% до 4,42%. Регулятор уточнил, что это ниже уровня по СКФО, выше, чем по России.

Главными факторами ускорения инфляции стали падение курса рубля, а также рост спроса на отдельных товарных рынках, в частности, подорожали импортные фрукт.

Уточняется, что цены на еду в июле выросли до 3,4% после 0,67% в июне. Наблюдался рос стоимости на картофель, морковь и свеклу. Также дорожала капуста, апельсины и бананы.

Подорожание кормовых компонентов привело к подорожанию яиц. Также дорожали говядина и баранина и рыба из-за растущего спроса.

Регулятор отмечает, что также дорожали и непродовольственные товары: в июле рост цен на них продемонстрировал рост в 4,2% после 3,95% в июне.