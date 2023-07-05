Инфляция в России не превысит 5% в 2023 году

Какая инфляция в России в 2023 году? По итогам года инфляция в России должна быть в пределах 5%, заявил Мишустин. Особое внимание уделяется ценам на товары из продуктовой корзины.
В этом году инфляция в стране будет в пределах 5%, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"По инфляции, вы прекрасно владеете цифрами, на начало июля она составила 3,4%. В годовом исчислении она не превысит, по мнению экспертов, 5%. Будем смотреть"
– Мишустин
Особую роль играет мониторинг цен на товары из продовольственной корзины. Данные собирают Росстат, ФНС, аналитические центры.
Российская экономика, отметил премьер, продолжает восстанавливаться: с начала года ВВП вырос на 0,6%, по итогу года прогнозируется рост ВВП выше 2%.