Инфляция в России не превысит 5% в 2023 году

Опубликовано: 9:44, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какая инфляция в России в 2023 году? По итогам года инфляция в России должна быть в пределах 5%, заявил Мишустин. Особое внимание уделяется ценам на товары из продуктовой корзины.

В этом году инфляция в стране будет в пределах 5%, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"По инфляции, вы прекрасно владеете цифрами, на начало июля она составила 3,4%. В годовом исчислении она не превысит, по мнению экспертов, 5%. Будем смотреть"

– Мишустин

Особую роль играет мониторинг цен на товары из продовольственной корзины. Данные собирают Росстат, ФНС, аналитические центры.

Российская экономика, отметил премьер, продолжает восстанавливаться: с начала года ВВП вырос на 0,6%, по итогу года прогнозируется рост ВВП выше 2%.