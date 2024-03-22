В Чечне появятся новые глэмпинги

Более пяти десятков глэмпингов построят на курорте «Ведучи» в Чечне. Каждое строение в глемпинг-комплексе будет оборудовано всем необходимым для комфортного проживания.

На территории живописного всесезонного курорта "Ведучи" в горах Чечни в скором времени появится уникальный глемпинг-комплекс, который обещает стать идеальным местом для отдыха. Этот проект предполагает возведение 50 уютных строений, где каждый посетитель сможет насладиться комфортом.

«К концу этого года на территории особой экономической зоны „Ведучи“ появится база отдыха „ИРТ“ – 50 модных глэмпингов. Резидент разместит их в окрестностях нижней станции канатной дороги. Часть домиков спрячется в лесу, часть вырастет под солнцем. Как только будут работать коммуникации – вода и электричество, собранные домики приедут на „Ведучи“»

– телеграм-канал Кавказ.РФ.

Отметим, что каждое строение в глемпинг-комплексе будет оборудовано всем необходимым для комфортного проживания: удобная мебель, электричество, отопление, санузел с горячей водой. Гости смогут наслаждаться прекрасными видами на горы, звездное небо над головой и уютной обстановкой внутри своего глемпинг-домика.

Почему стоит выбрать отдых в глемпинг-комплексе на курорте "Ведучи"?

Отдых в глемпинг-комплексе на курорте "Ведучи" станет незабываемым опытом для всех, кто ценит комфорт, уединение и природную красоту. Здесь вы сможете насладиться тишиной гор и чистым воздухом, провести время в окружении семьи или друзей, наслаждаясь атмосферой уюта и спокойствия.