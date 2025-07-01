В ЦАХАЛ заявили о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы"

Армия обороны Израиля нанесла удар по Ливану – его целью была ликвидация одного из членов командования радикального движения "Хезболла". В ЦАХАЛ также назвали причины проведения операции.

Военные Израиля совершили удар по территории Ливана, о его подробностях сообщили в пресс-службе Армии обороны этой страны.

Атака была совершена в районе Бинт-Джубайль, расположенном на юге Ливана.

Целью нападения, говорится в сообщении, была ликвидация "высокопоставленного командира" радикального движения "Хезболла" – речь, в частности, идет об Али Абд аль-Кадере Исмаиле.

В ЦАХАЛ заявили, что ликвидированный командир принимал участие в восстановлении "террористического потенциала" движения. В сообщении также сказано, что действия Али Абд аль-Кадера Исмаила грубо нарушали существующие на сегодняшний день договоренности между Израилем и Ливаном, касающиеся прекращения огня.