В Белом доме снова заявили о скором урегулировании конфликта в Газе

Американский президент Дональд Трамп снова высказался по ситуации в секторе Газа. Он допустил урегулирование конфликта на Ближнем Востоке в течение текущей недели.
Заявление по анклаву глава государства сделал 13 июля во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс. Лидер США подчеркнул, что переговоры по анклаву ведутся.
"Я надеюсь, что мы добьемся урегулирования конфликта в секторе Газа в течение ближайшей недели. Посмотрим, что произойдет"
- Дональд Трамп
Ранее руководитель страны говорил, что Вашингтон очень близко подобрался к заключению сделки по Газе. Он добавил, что Штаты хотят прекращения огня и освобождения заложников.
Трамп также сказал, что у США есть "очень хорошие шансы" достичь соглашения по прекращению огня.