В Белом доме снова заявили о скором урегулировании конфликта в Газе

Дональд Трамп заявил, что ситуация в секторе Газа будет урегулирована в течение недели. Ранее он говорил, что США близки к сделке по прекращению огня.

Американский президент Дональд Трамп снова высказался по ситуации в секторе Газа. Он допустил урегулирование конфликта на Ближнем Востоке в течение текущей недели.

Заявление по анклаву глава государства сделал 13 июля во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс. Лидер США подчеркнул, что переговоры по анклаву ведутся.

"Я надеюсь, что мы добьемся урегулирования конфликта в секторе Газа в течение ближайшей недели. Посмотрим, что произойдет"

- Дональд Трамп

Ранее руководитель страны говорил, что Вашингтон очень близко подобрался к заключению сделки по Газе. Он добавил, что Штаты хотят прекращения огня и освобождения заложников.

Трамп также сказал, что у США есть "очень хорошие шансы" достичь соглашения по прекращению огня.