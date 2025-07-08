США близки к сделке по прекращению огня в Газе – Трамп

Дональд Трамп заявил, что США близки к сделке по сектору Газа. Президент добавил, что соглашение может быть достигнуто на этой или следующей неделе.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США близки к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.

Руководитель государства подчеркнул, что Штаты очень близко подобрались к заключению этой сделки. Он добавил, что Вашингтон хочет прекращения огня и возвращения заложников.

Помимо этого, американский лидер заявил об "очень хороших шансах" достичь соглашения по прекращению огня в Газе. По его словам, это будет достигнуто "на этой или следующей неделе".