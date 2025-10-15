В Белом доме проходит встреча Трампа и аш-Шараа

Президент США Дональд Трамп в эти минуты проводит в Белом доме в Вашингтоне встречу с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. На повестке дня – вопрос безопасности Дамаска и отмена американских санкций в отношении страны.

Это первый в истории визит президента Сирии в Белый дом, сообщает агентство.

Подробности проходящей встречи не разглашаются, известно лишь, что ее главной темой будет вопрос безопасности Сирии, гарантии которой аш-Шараа намерен получить от главы Белого дома.

Также Ахмед аш-Шараа намерен потребовать у американского лидера отмены антисирийских санкций Вашингтона по закону "Цезаря" – "Акта о защите гражданского населения Сирии", принятого США в 2019 году, который вводит санкции против лиц и организаций, поддерживающих правительство Башара Асада.