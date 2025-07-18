В Белом доме обеспокоены политикой Нетаньяху в регионе – СМИ

Axios: действия Нетаньяху в Сирии подрывают стабильность в Сирии, считают в Белом доме.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме, власти США обеспокоены внешней политикой израильского премьера Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке. Действия Нетаньяху в Вашингтоне считают "деструктивными", в Белом доме растут сомнения относительно израильского политика.

"В администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа растёт скептицизм в отношении Нетаньяху, люди считают, что у него слишком зудит палец на курок, и он слишком деструктивен... Эта неделя закончилась тем, что Белый дом значительно больше обеспокоен Нетаньяху и его региональной политикой"

– Axios

Согласно словам одного из американских чиновников, действия Нетаньяху приведут к нестабильности в Сирии, что неблагоприятно скажется как на друзах, так и на позициях Израиля.

Как отмечает издание со ссылкой на правящие круги США, доброжелательность американского лидера Дональда Трампа может иссякнуть.