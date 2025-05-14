В Баку прилетел звезда смешанных единоборств Халил Раунтри

Халил Раунтри прилетел в столицу Азербайджана за полторы недели до боя с Джамалом Хиллом. Их поединок станет главным на турнире UFC.

Бывший претендент на звание чемпионского пояса UFC в полутяжелом весе Халил Раунтри прибыл в Азербайджан. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Через полторы недели он примет участие в главном бою турнира UFC. Его соперником будет экс-чемпион в полутяжелом весе Джамал Хилл. Поединок состоится 21 июня.

Сегодня Раунтри погулял в исторической части Баку – Ичери Шехер.

Ранее сообщалось, что Хилл и Раунтри проведут бой в конце апреля в Канзас-Сити, однако из-за травмы одного из бойцов поединок пришлось перенести.