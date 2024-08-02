В Азербайджане за неделю обезвредили свыше 500 мин и боеприпасов

В Азербайджане на освобожденных от оккупации территориях продолжают работать саперы. За минувшую неделю они обезвредили свыше 500 мин и боеприпасов.

Число обезвреженных за неделю мин назвали в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно отчету, с 28 апреля по 4 мая специалистами было обнаружено и обезврежено 32 противопехотных мин, 19 противотанковых мин, а также 504 неразорвавшихся боеприпаса.

Работы проводились в Агдаме, Физули, Тертере, Агдере, Лачине, Кяльбаджаре, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане.