Вестник Кавказа

В Азербайджане за неделю обезвредили свыше 500 мин и боеприпасов

В Азербайджане за неделю обезвредили свыше 500 мин и боеприпасов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане на освобожденных от оккупации территориях продолжают работать саперы. За минувшую неделю они обезвредили свыше 500 мин и боеприпасов.

Число обезвреженных за неделю мин назвали в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно отчету, с 28 апреля по 4 мая специалистами было обнаружено и обезврежено 32 противопехотных мин, 19 противотанковых мин, а также 504 неразорвавшихся боеприпаса.

Работы проводились в Агдаме, Физули, Тертере, Агдере, Лачине, Кяльбаджаре, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане.

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