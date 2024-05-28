В Азербайджане за неделю обезвредили более 300 мин и боеприпасов

Число обезвреженных за неделю мин назвали в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно отчету Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), на освобожденных территориях республики с 5 по 11 мая было выявлено и обезврежено 45 противопехотных, 32 противотанковые мины, а также свыше 270 боеприпасов.

Сообщается, что от опасного наследия военных действий очистили более 1,3 тыс га территории.

Напомним, на прошлой неделе тему минной угрозы затронул глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По словам министра, на освобожденных землях Азербайджана зафиксировано около 400 минных инцидентов с ноября. 2020 года. Около 70 человек погибли или получили серьезные ранения.

1315,7 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.