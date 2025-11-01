В Азербайджане пресекли попытку ввоза в Россию из Ирана 100 кг наркотиков

Почти 100 кг наркотиков везли контрабандисты из Ирана в Россию. Запрещенный груз выявили азербайджанские таможенники – попытка контрабанды была пресечена.
Попытку контрабанды наркотических веществ из Ирана в РФ пресекли сотрудники государственного таможенного комитета Азербайджана, сообщает пресс-служба таможни.
Наркотики были обнаружены в транзитном грузе – контрабанду в Россию намеревались ввести под видом овощей.
"На территории Билясувара (вблизи ирано-азербайджанской границы – ред.) было изъято 97 килограммов 530 граммов наркотических веществ, спрятанных среди овощного груза. Наркотики пытались провести транзитом из Ирана в Россию под видом груза с салатом латук"
– пресс-служба таможенного комитета Азербайджана