Вестник Кавказа

В Астане пылает крупный шинный склад

В Астане пылает крупный шинный склад
© Фото: МЧС Казахстана
В столице Казахстана минувшей ночью вспыхнул крупный пожар: загорелся склад автомобильных покрышек, огонь быстро охватил площадь в тысячу квадратных метров, сейчас его тушат свыше 60 огнеборцев и 15 пожарных машин.

Сегодня ночью в Сарыаркинском районе Астаны вспыхнул крупный пожар на шинном складе, передает МЧС Казахстана.

"Произошло загорание складированных резиновых изделий. Тушение пожара осложняется высокотемпературным горением. Огнеборцы работают над ликвидацией по повышенному рангу вызова"

- МЧС Казахстана

По данным спасателей, площадь пожара превышает 1000 кв м, добавили в МЧС страны, передает Sputnik Казахстан.

Пока огонь удалось локализовать лишь на площади около 500 кв м, тушение продолжается – в нем задействованы 61 спасатель и около 15 пожарных автомашин. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, причина возгорания устанавливается.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1735 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Жители Казахстана спасаются от паводков

Жители Казахстана спасаются от паводков

Масштабные паводки обрушились на Казахстан

Масштабные паводки обрушились на Казахстан

Казахстан столкнулся с самыми масштабными паводками за последние 80 лет.

Казахстан столкнулся с самыми масштабными паводками за последние 80 лет.

Казахстан потрясло ночное землетрясение

Казахстан потрясло ночное землетрясение

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы