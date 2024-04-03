В Астане пылает крупный шинный склад

В столице Казахстана минувшей ночью вспыхнул крупный пожар: загорелся склад автомобильных покрышек, огонь быстро охватил площадь в тысячу квадратных метров, сейчас его тушат свыше 60 огнеборцев и 15 пожарных машин.
Сегодня ночью в Сарыаркинском районе Астаны вспыхнул крупный пожар на шинном складе, передает МЧС Казахстана.
"Произошло загорание складированных резиновых изделий. Тушение пожара осложняется высокотемпературным горением. Огнеборцы работают над ликвидацией по повышенному рангу вызова"
- МЧС Казахстана
По данным спасателей, площадь пожара превышает 1000 кв м, добавили в МЧС страны, передает Sputnik Казахстан.
Пока огонь удалось локализовать лишь на площади около 500 кв м, тушение продолжается – в нем задействованы 61 спасатель и около 15 пожарных автомашин. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, причина возгорания устанавливается.