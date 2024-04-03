Вестник Кавказа

Пожар в двух ангарах полностью потушили в Краснодаре

пожар в двух ангарах
© Фото: Telegram-канал МЧС Краснодарского края
Возгорание в ангарах тушили в течение примерно 20 часов. Огонь охватил почти 2 тыс кв метров.

Около часа назад в поселке Индустриальный в Краснодаре полностью потушили пожар, охвативший два ангара в воскресенье вечером. Об этом сказано в заявлении МЧС Краснодарского края.

"15:44 мск пожар ликвидирован"

– пресс-служба ведомства

Информация о возгорании в сооружениях для хранения обувных материалов поступила накануне в районе 20:00 (мск). Площадь пожара составила 1,8 тыс кв метров. В тушении принимали участие более 70 человек и 23 единицы техники.

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