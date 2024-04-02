Вестник Кавказа

Два ангара пылают в Краснодаре

Два ангара пылают в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабный пожар произошел в Краснодаре – его тушат десятки пожарных. Пламя охватило металлические ангары. В данный момент идет ликвидация возгорания.

Крупное возгорание началось сегодня вечером в Краснодаре, о нем информирует кубанское управление МЧС.

Пожар произошел в поселке Индустриальный, который расположен на северо-востоке городского округа Краснодар.

Сигнал о ЧП поступил в 19.54 мск. В 19.55 пожарные отправились на место событий.

В огне находятся два ангара. Площадь пожара достигла 1,7 тыс кв м.

С пламенем борются почти 70 специалистов, которые используют 20 единиц техники.

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