Два ангара пылают в Краснодаре

Масштабный пожар произошел в Краснодаре – его тушат десятки пожарных. Пламя охватило металлические ангары. В данный момент идет ликвидация возгорания.
Крупное возгорание началось сегодня вечером в Краснодаре, о нем информирует кубанское управление МЧС.
Пожар произошел в поселке Индустриальный, который расположен на северо-востоке городского округа Краснодар.
Сигнал о ЧП поступил в 19.54 мск. В 19.55 пожарные отправились на место событий.
В огне находятся два ангара. Площадь пожара достигла 1,7 тыс кв м.
С пламенем борются почти 70 специалистов, которые используют 20 единиц техники.