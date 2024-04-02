На Ставрополье проверяют воздух после пожара на "Азоте"

Пожар на крупном химическом заводе в Невинномысске удалось потушить. Горожан просят не паниковать, выбросов не было, взяты пробы воздуха.

В Ставропольском крае после пожара на одном из крупнейших предприятий Невинномысска - на химическом заводе "Невинномысский Азот", где производятся азотные удобрения и аммиак, заявление сделал глава города Михаил Миненков.

На химзаводе в промзоне Невинномысска на заводе загорелась градирня одного из водооборотных циклов. Спустя час после начала пожара специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

«Оперативно отобраны пробы воздуха. Никаких выбросов не зафиксировано. Завод работает в штатном режиме»

– Миненков

По словам градоначальника, здоровью жителей ничто не угрожает.

Пожар на заводе "Азот" в Ставропольском крае сегодня ликвидировали 43 сотрудника МЧС и 11 единиц техники.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.