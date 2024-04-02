Вестник Кавказа

Пожар охватил крупное предприятие на Ставрополье

Пожар охватил крупное предприятие на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Площадь пожара на предприятии в Ставропольском крае составляет сотни квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.

В Ставропольском крае вспыхнул пожар на одном из предприятий. Об этом сказано в Telegram-канале управления МЧС по региону.

"Сегодня поступило сообщение о возгорании на предприятии, расположенном в промышленной зоне г. Невинномысска. Установлено, что произошло возгорание градирни одного из водооборотных циклов на площади. Объект находится в ремонте"

– пресс-служба управления

Огонь охватил около 700 кв метров. К 15:17 открытое горение удалось ликвидировать. В тушении задействовано более 40 человек и 11 единиц техники.

Согласно предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Оперативно отобранные пробы воздуха развеяли опасения, что здоровью и жизни граждан может что-то угрожать. Предприятие работает штатно.

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