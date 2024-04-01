Вестник Кавказа

В одном из округов Ставрополья вспыхнул сильный пожар

В одном из округов Ставрополья вспыхнул сильный пожар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар разгорелся возле рынка в одном из округов Ставропольского края. Вспыхнула сухая трава. Площадь пожара 1 га, его тушат 24 спасателя.

В Предгорном округе Ставропольского края вспыхнул сильный пожар, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В ведомстве заявили, что огонь разгорелся возле рынка в округе. Причиной возгорания могла стать сухая трава.

Отмечается, что площадь пожара составляет 1 га, ликвидацией огня занимаются 24 спасателя и 6 единиц техники.

Стоит добавить, что в этом году число пожаров в крае достигло рекордных значений. На конец марта в МЧС их насчитали 625.

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