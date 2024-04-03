Вестник Кавказа

Ангар не удается потушить в Краснодаре

Ангар не удается потушить в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожарные продолжают бороться с возгоранием, вспыхнувшим накануне в поселке Индустриальном Краснодара. Стало известно, что пожар произошел в ангарах хранения обувных материалов.

Уже 11 часов полыхает пожар в поселке Индустриальном кубанской столицы – здесь горит ангар. В настоящее время пламенем объято более 1800 «квадратов».

«Возгорание произошло в ангарах хранения обувных материалов. Огнеборцам удалось локализовать пожар»

– сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов.

Стоит отметить, что возгорания в складах и ангарах могут возникнуть по разным причинам: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.

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