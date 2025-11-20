В Астане появилась улица имени Месропа Маштоца

Сегодня в столице Казахстана Астане торжественно открыли улицу имени Месропа Маштоца – ученого и создателя армянского алфавита. Это символ дружбы, общего стремления двух народов к укреплению взаимопонимания и культурного единства.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра –министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, вице-премьер Армении Мгер Григорян, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, а также представители армянской диаспоры и общественные деятели, передает Sputnik Армения.

Новая улица станет символом дружбы Казахстана и Армении, а также общего стремления двух народов к укреплению взаимопонимания и культурного единства, заявила в своей речи на церемонии глава Минкульта Казахстана Аида Балаева.

"Сегодняшнее событие – дань уважения армянскому народу и свидетельство нашей дружбы. В апреле этого года в Ереване был открыт парк имени великого поэта – Абая Кунанбаева. Теперь это место будет служить почитанию бесценного наследия казахского мыслителя"

- Аида Балаева

Открытие улицы Месропа Маштоца – это символический ответ на этот жест: ведь духовное наследие – это пространство, где культуры двух народов встречаются, как воды двух больших рек, взаимно обогащая друг друга, - добавила министр.

Открытие новой улицы в казахстанской столице прошло в рамках официального визита в страну премьер-министра Армении Никола Пашиняна.