В Армении выросло число туристов в 2025 году

Достопримечательности Армении привлекли почти 2 млн человек в этом году. Наибольший турпоток зафиксирован из России.

В Армении выросло количество туристов за десять месяцев этого года. Согласно информации туристического комитета республики, страну посетили в этом году 1 млн 947 тыс человек, это на 22 тыс туристов больше, чем за январь-октябрь 2024 года.

Наибольший турпоток зафиксирован из РФ. Почти 800 тыс россиян посетили страну в этом году – 41% от общего количества путешественников. Вторые по активности – туристы из Грузии, которых в Армению прибыло свыше 238 тыс. Также значительное число туристов прибыло из Ирана – 153 тыс.

Замыкают пятерку гостей граждане США и Китая. Туристов из США прибыло более 56 тыс, путешественников из КНР – около 41 тыс.