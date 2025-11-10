Армения открыла консульство в Караганде

Сегодня состоялась церемония открытия почетного консульства Армении в Казахстане. Новый офис расположился в Карагандинской области.

Новый офис дипмиссии Республики Армения в Республике Казахстан начал сегодня работу в Караганде, где прошла торжественная церемония открытия почетного консульства.

По информации МИД Казахстана, среди присутствующих на мероприятии были замминистра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, глава армянской дипломатической миссии в РК Армен Гевондян, глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и мэр областного центра Мейрам Кожухов.

В качестве первостепенной задачи новое консульство видит активную и комплексную поддержку развития партнерских контактов. Ключевым аспектом совместной деятельности армянской и казахской сторон станет претворение в жизнь совместных начинаний в области образования, экономики и культуры.

Выражая благодарность за оказанное доверие, назначенный на должность почетного консула Айк Согоян заявил о стремлении приложить все усилия для углубления сотрудничества между странами.

"Караганда – регион, где труд, талант и дружба всегда стояли во главе угла. Я горжусь возможностью представлять здесь Республику Армения и работать над укреплением исторических связей наших народов"

– Айк Согоян