В Армении продлили арест бизнесмена Карапетяна

Суд в Армении постановил на два месяца продлить арест Карапетяна. Защита бизнесмена планирует обжаловать это решение.

Арест Самвела Карапетяна, главы группы компаний "Ташир" и владельца компании "Электросети Армении", продлен на два месяца, суд в Армении удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

"Суд продлил арест Карапетяна на два месяца"

–  адвокат предпринимателя Лиана Гаспарян

Она уточнила, что в планах защиты обжаловать приговор суда.

Гражданин РФ Карапетян был задержан в Ереване 18 июня.

