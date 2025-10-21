Вестник Кавказа

В Армении приостановлена работа парламента

© Фото: парламент Армении
Депутатов Национального Собрания (парламента) Армении, пришедших сегодня на очередное заседание, ждал полупустой зал – планировалось обсуждение бюджета страны, но народные избранники неожиданно столкнулись с отсутствием кворума.

В Армении сегодня утром встала работа Национального Собрания (парламента) – зал заседаний оказался полупустым, причем проигнорировали обсуждение бюджета страны, которое должно было проходить сегодня, представители правящей партии "Гражданский договор".

Ситуация вышла за рамки уже ставшего привычным бойкота собраний оппозиционерами – как раз представители парламентской оппозиции на заседание прибыли, а вот многие депутаты от правящей в стране партии "Гражданский договор" – нет, чем и спровоцировали отсутствие кворума, передает NEWS.am.

Примечательно и то, что именно сегодня парламентариям предстояло продолжить обсуждение проекта государственного бюджета на 2026 год.

