Импичмент Пашиняну провалился

Национальное собрание (парламент) Армении не одобрил проект заявления о вотуме недоверия главе правительства Николу Пашиняну.

Проект документа об импичменте был отклонен парламентским большинством, представленным правящей партией "Гражданский договор". В ходе голосования за него высказались всего 24 депутата, против – 48 парламентариев. Еще двое предпочли воздержаться.

Некоторое время назад отрицательное заключение на инициативу об импичменте дала комиссия по государственно-правовым вопросам.

Напомним, что проект заявления о вотуме недоверия Пашиняну получил название "О национальном кризисе и провале управления". Его составила и запустила националистическая парламентская фракция "Честь имею". Согласно плану авторов инициативы, вокруг нее должны были сплотиться все, кто недоволен правлением Никола Пашиняна. В случае успеха идеи и ухода нынешнего премьера предполагалось сформировать новое, переходное правительство, после чего организовать новые выборы.

Напомним, что дата очередных парламентских выборов в Армении уже известна. Они состоятся седьмого июня будущего года.