В Армении назвали численность населения страны

В Армении обнародовали данные по количеству жителей страны на 1 октября 2025 года. Согласно данным статистического комитета республики, численность населения Армении составила чуть более 3 млн человек.

Численность населения подсчитали в Армении. Согласно информации статистического комитета, в стране к 1 октября этого года проживают 3 млн 90 тыс человек. 

Согласно данным экспертов, в Армении преобладает городское население: почти 2 млн горожан против 1 млн жителей сельской местности. 

Рождаемость в республике оказался в этом году ниже прошлогодних показателей более чем на тысячу человек. В этом году в стране появилось на свет 23,7 тыс детей. Смертность составила чуть более 19 тыс человек. 

Также в этом году зафиксировано сокращение количества браков. Брачными узами себя связали 10,2 тыс человек, в прошлом году – 11,7 тыс.

