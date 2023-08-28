В Анкаре подтвердили скорый приезд Эрдогана в Россию

Опубликовано: 18:22, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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В правящей партии Турции подтвердили визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Там заявили, что турецкий президент приедет в Россию на следующей неделе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию с официальным визитом на следующей неделе, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

В интервью газете Daily Sabah политик заявил, что ближайшая встреча Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным может сделать большой шаг к возвращению Москвы к "зерновой сделке".

Разговоры о скорой встрече Путина и Эрдогана идут с июня. СМИ писали, что переговоры между президентами двух государств могут пройти в Турции, но в последнее время говорилось о визите турецкого лидера в Россию.