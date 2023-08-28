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СМИ назвали дату визита Эрдогана в Москву

СМИ назвали дату визита Эрдогана в Москву
Источники в Анкаре сообщили информагентству Bloomberg о том, что визит Эрдогана в Россию состоится 8 сентября. Здесь он обсудит с Путиным зерновую сделку.

По данным информагентства Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию с рабочим визитом 8 сентября.

В Москве он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Предполагается, что стороны обсудят условия возрождения черноморского зернового соглашения.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что визит главы турецкого государства в российскую столицу состоится в ближайшее время, в то же время он уклонился от вопроса о точной дате визита.

В свою очередь, МИД РФ заявил о скорой встрече глав дипведомств России и Турции. Планируется, что на повестке встречи также будет судьба зернового соглашения.

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