Анкара готовит возвращение Москвы в зерновую сделку

Турция продолжает прилагать усилия по реанимации зерновой сделки. Серьезность ее намерений подтверждает готовящаяся командировка главы МИД Хакана Фидана в Москву.

По последней информации, Анкара вместе с представителями ООН ведет переговоры об организации в Стамбуле встречи с технической делегацией России по возобновлению зерновой сделки..

"Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается", — сказал источник РИА Новости, близкий к переговорному процессу.

Официально зерновая сделка прекратила свое существование в июле этого года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что часть соглашения, касавшаяся России, не была исполнена. Речь идет о снятии западных санкций с российского продовольствия и удобрений.

Усилия Турции

С тех пор турецкая дипломатия активно работала над восстановлением сделки. 20 августа в Будапешт по случаю дня основания венгерской государственности прилетел турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Там же в это время находился глава Татарстана Рустам Минниханов.

СМИ утверждают, что на встрече обсуждались варианты возобновления зерновой сделки. По данным немецкой газеты Bild, Турция вместе с Катаром и Венгрией согласуют детали соглашения о поставках российского зерна в Африку - условие, которое позволит реанимировать экспорт украинского зерна через Черное море. В новой схеме Турция выступит организатором, а Катар - спонсором поставок.

Позднее турецкая газета Sabah со ссылкой на свои источники передавала, что Турция и ООН работают над проектом предложений по возобновлению зерновой сделки, а технические переговоры между представителями России и Украины могут быть проведены в Стамбуле.

Командировка Хакана Фидана

Долгое время о судьбе зерновой сделки официальных комментариев было мало. Все сообщения подавались через СМИ со ссылкой на неназванные источники. Некоторую ясность в дело внесли заявления главы МИД Турции. 25 августа он отправился в Киев, чтобы прозондировать возможности восстановления сделки с украинской стороны.

"Мы знаем, что в настоящее время ведутся поиски альтернативных маршрутов для экспорта зерна. Мы видим, что эти маршруты сопряжены с рисками. Мы хотим, чтобы процесс реализации черноморской зерновой инициативы возобновился. Мы всегда будем продолжать диалог со всеми сторонами", — отметил Фидан на пресс-конференции в Киеве.

В сентябре он собирается приехать в Москву. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила сегодня, что переговоры глав дипломатических ведомств России и Турции состоятся в Москве в ближайшее время.

Встреча Путина и Эрдогана

Переговоры на уровне МИДов могут стать первым шагом в поиске компромиссов в зерновой сделке. Учитывая, что СМИ постоянно пробрасывают новости о подготовке встрече глав государств, похоже, окончательное решение будет принято (если будет) после очных переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Точных дат встречи Путина и Эрдогана по-прежнему нет. При этом российская сторона наконец подтвердила, что она действительно состоится. "Встреча Путина и Эрдогана уже готовится, есть понимание, что она состоится скоро", - сказал Дмитрий Песков 25 августа.

По последней информации СМИ, переговоры Путина и Эрдогана состоятся 4 сентября. Место проведения - Россия.

Выгоды от зерновой сделки остаются теми же. Африка и страны третьего мира нуждаются в зерне. Для Турции это вопрос международной репутации и преподнесения Эрдогана в качестве миротворца. Для России, если сделка будет работать эффективно (зерно дойдет до адресатов и будут сняты санкции с "Россельхозбанка"), появится возможность укрепить свои связи с Африкой и Ближним Востоком, а также продавать собственную продукцию на мировых рынках.