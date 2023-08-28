РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Песков сказал, когда встретятся Путин и Эрдоган

Песков сказал, когда встретятся Путин и Эрдоган
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представитель официальной Москвы подтвердил готовящуюся встречу глав России и Турции. По его словам, дата и место проведение переговоров будут известны позднее.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о сроках встреч президентов России и Турции, сказал, что встреча произойдет «скоро».  Далее он отметил, что точная дата переговоров будут уточняться.

"Встреча состоится скоро. Мы своевременно об этом сообщим. Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей"

– Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля не уточнил, где пройдет встреча.  

Ранее сообщалось, что в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Турции. Планируется, что стороны обсудят вопросы воскрешения черноморского зернового соглашения, украинский кризис и реализацию проекта газового хаба.

Почему Эрдоган летит к Путину? 

Почему Эрдоган летит к Путину? 

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1035 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version