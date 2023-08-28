Песков сказал, когда встретятся Путин и Эрдоган

Представитель официальной Москвы подтвердил готовящуюся встречу глав России и Турции. По его словам, дата и место проведение переговоров будут известны позднее.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о сроках встреч президентов России и Турции, сказал, что встреча произойдет «скоро». Далее он отметил, что точная дата переговоров будут уточняться.
"Встреча состоится скоро. Мы своевременно об этом сообщим. Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей"
– Дмитрий Песков
Официальный представитель Кремля не уточнил, где пройдет встреча.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Турции. Планируется, что стороны обсудят вопросы воскрешения черноморского зернового соглашения, украинский кризис и реализацию проекта газового хаба.