Почему Эрдоган летит к Путину? 

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Москва и Анкара близки к организации личной встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана – она пройдет в ближайшее время и почти наверняка на российской территории. Хотя ранее Эрдоган добивался визита Путина в Турцию, сейчас для турецких властей более важным стала повестка переговоров, а не место их проведения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов прилететь в Сочи для переговоров по зерновой сделке – об этом накануне сообщили источники в турецкой администрации. Сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что встреча состоится, причем в скором времени.



Главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" о том, что могло побудить турецкого лидера отказаться от идеи встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкаре и согласиться на российскую площадку.



Яшар Ниязбаев прежде всего подчеркнул, что личная встреча Эрдогана и Путина назрела настолько, что место ее проведения уже не имеет особого значения, главное – чтобы она состоялась.



"Встреча необходима. Эрдоган здесь выступает как сторона, желающая решить острый вопрос гуманитарного характера, который в то же самое время дает некоторые репутационные плюсы турецкому президенту. Речь, разумеется, о зерновой сделке. Эрдоган, соглашаясь на встречу в Сочи, подчеркивает, что ему главное – договориться с Путиным, и уже не так важно где, необязательно в Турции, лишь бы удалось согласовать продление зерновой сделки. То есть он выступает в роли активного миротворца", – пояснил он.



"Нигде, кроме России, встреча Путина с Эрдоганом сейчас пройти не может. Сам президент говорил, что пока не время выезжать за пределы России, учитывая разные события. И в Москве, и в Анкаре понимают, что Владимир Путин в ближайшее время покидать пределы России не планирует. Эрдоган общался с Путиным, в итоге стало ясно, что не нужно искать возможности встретиться даже где-то на третьей стороне, если стоит задача провести переговоры как можно раньше. Поэтому было принято такое решение, исходя из конъюнктурной целесообразности", – обратил внимание востоковед.

Повестка переговоров в Сочи

Яшар Ниязбаев отметил, что на встрече Путину и Эрдогану понадобится обсудить не только зерновую сделку. "На самом деле, накопилось довольно много вопросов. Есть еще проект газового хаба, есть урегулирование в Сирии, есть проблемы обеспечения безопасности Черного моря. В сфере энергетики важна тема строительства АЭС "Аккую", в целом в экономике – тема сотрудничества в туризме. А есть еще и темы сотрудничества в военно-промышленной сфере. Все это будет обсуждаться президентами безусловно", – ожидает эксперт.



"Одним из важнейших вопросов станет тема возвращения Турцией в Киев азовцев (членов запрещенной в России террористической организации "Азов" – прим. ред.). Эта тема затихла для нас, для общественности, но Эрдоган обещал, что в прямом диалоге с Путиным обсудит это событие. Видимо, он представит свою аргументацию и постарается, чтобы не было вреда отношениям России и Турции. Многие сейчас говорят, что началось охлаждение, хотя и в Турции подчеркивают, что отношения не изменились, и в России власти не накаляют эту тему. Эрдоган наверняка постарается этот вопрос полностью закрыть", – заключил Яшар Ниязбаев.