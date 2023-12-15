В Анапе выбрали имя для знаменитого песковика

Зимний символ приморской Анапы - снеговик из песка, получил имя. На курорте провели голосование по выбору имени для песчаной фигуры.
Анапский песковик получил имя, большинством голосов решено, что фигура на центральном пляже будет и впредь называться Песковик.
"Жители и гости курорта предложили десятки различных вариантов, но в итоге, самым популярным стало предложение не нарекать любимца публики никаким специальным именем, а оставить просто песковиком. Значит, так тому быть"
– администрация города
Голосование продлилось три недели, песковика предлагалось "окрестить" Барханом, Анапчиком, Анаполем, Мореманом и другими именами.
Напомним, песковик уже несколько лет украшает зимний пляж в центре Анапы, в этом году на пляже можно увидеть и другие фигуры из песка. Специальная новогодняя лаунж-зона будет работать до середины января.
Читайте нас в Дзен Новости Google News