Новый год в Анапе проведут 35 тыс туристов

Встретить Новый год в Анапе решили 35 тыс россиян. Туристы едут на каникулы на Кубань несмотря на то, что массовых гуляний и салютов в регионе не будет.

Турпоток в Анапу на новогодние праздники составит порядка 35 тыс человек.

По данным администрации города, в отелях и гостиницах курорта номеров забронировано на праздники на 35 тыс человек. Принимать гостей в Новый год будут 115 мест размещения.

В Анапе, также как и на других курортах Краснодарского края, на Новый год 2024 фейерверков и массовых гуляний не предусмотрено. При этом ярмарки, спектакли и мастер-классы планируется проводить до середины января на Театральной площади, Арт-авеню и в лаундж-зоне.