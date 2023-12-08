Сколько туристов встретят Новый год и Рождество в Сочи? Ответ мэра

Глава Сочи сообщил, что в зимние праздники город примет порядка 280 тыс туристов. Он отметил, что власти отказались от пиротехники в этому году, полиция переведется на усиленный режим.

Новый год и Рождество отметят в Сочи порядка 280 тыс туристов со всей России, сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в этом году власти курорта отказались от пиротехники, а все правоохранительные структуры будут переведены на усиленный режим. По его словам, за порядком будут следить свыше тысячи полицейских.

Мэр подчеркнул, что велась также работа со спасательными структурами. Так, более 330 спасателей и пожарных и около 90 единиц техники будут дежурить в праздничные дни.