В "Алеан" назвали недорогие российские морские курорты

В России можно отдохнуть на море, причем достаточно бюджетно - минимальная цена недельного отдыха на некоторых из них стартует с 27 тысяч рублей для семьи из трех человек, рассказали в "Алеан".

Если вы еще не определились с отпуском, который хочется провести на морском побережье, и довольно недорого, то у вас еще есть такая возможность, рассказали в пресс-службе Национального туроператора "Алеан", члена Российского союза туриндустрии (РСТ).

За неделю на море, причем без запрета на купание, семье из трех человек придется заплатить от 26 950 рублей, а среди фаворитов у отдыхающих – здравницы западного и восточного берегов Крыма, Дагестана, а также курорты Азовского моря на Кубани, передает РИА Новости.

"Туры в Дагестан с завтраками на семь ночей на семью из двух взрослых с ребенком обойдутся в сумму от 49 700 рублей. Объектов, предлагающих трехразовое питание, в Дагестане мало. Можно найти варианты размещения с "полным пансионом" от 81 900 рублей на троих на семь ночей"

- пресс-служба "Алеан"

Отдых в Евпатории обойдется дороже - "все включено" здесь стартует от 84 тыс рублей, а вот отели с трехразовым питанием будут намного дешевле - всего от 37,8 тыс рублей.

За "все включено" на Азовском побережье Крыма семье придется заплатить от 96,5 ТЫС рублей, полный пансион стоит дешевле - от 49 тысяч.

То же Азовское море в Ейском и Темрюкском районах Кубани даже дешевле - от 45,5 тыс рублей, правда, из питания – только завтрак.

А вот Геленджик приятно удивил - полный пансион для семьи здесь обойдется всего от 57 тыс рублей, чуть дороже Туапсе - от 60 тыс рублей.

Сочи прочно удерживает планку лидерства: здесь полный пансион для семьи из трех человек на неделю стартует от 78,7 тысяч, однако есть недорогие гостевые дома – всего от 26 950 рублей с завтраками.

Из-за мазута существенно подешевела и Анапа - спрос на отдых здесь упал на 60-70%, однако отели курорта предлагают скидки от 15% до 55%, и в июле семье можно найти "все включено" от 51 тыс рублей.