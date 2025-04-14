Вестник Кавказа

В Агдаме от мин расчищают село Хачындербенд

В Агдаме от мин расчищают село Хачындербенд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане продолжается расчистка освобожденных от оккупации земель от мин. В Агдаме саперы приступили к работам в селе Хачындербенд.

Село Хачындербенд Агдамского района Азербайджана очищается от мин, рассказал сотрудник Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана Алекбер Алекберов.

Часть специального назначения Службы спасения особого риска МЧС АР была привлечена к работам по разминированию наряду с ANAMA.

"К работам привлекается личный состав, который допускается к их выполнению только после прохождения соответствующих курсов и получения сертификатов"

– Алекберов

Он добавил, что кинологи со специально обученными собаками оказывают значительную помощь в поиске мин и взрывных устройств.

По словам начальника Оперативного управления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рахиба Гулиева, зачастую приходится подрывать найденные снаряды на месте из-за того, что их трудно безопасно транспортировать.

"Для снижения сейсмического воздействия прокладываются специальные каналы, а мощность взрыва заранее точно рассчитывается - чтобы избежать трещин в фундаменте или других разрушений"

– Гулиев

Возвращение жителей в освобожденные района Азербайджана продолжается, для этого территории делают безопасными, также проводится восстановлени необходимой для жизни инфраструктуры.

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